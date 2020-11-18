البوسترات الرسمية لـ فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس

يشارك الفيلم الروائي المصري "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن أفلام المسابقة الدولية بالدورة الثانية والأربعين من المهرجان.
واستعداداً لعرضه، أطلقت الصفحة الرسمية للفيلم سبعة بوسترات لشخصيات "حظر تجول" الرئيسية.
وتدور أحداث الفيلم في إحدى ليالي الخريف عام 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول "فاتن" التي تخرج منالسجن بعد 20 عاماً لتجد ابنتها "ليلى" غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من "فاتن" للإفصاح عن سبب الجريمة، ما يضع الابنة في صراع ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.
فيلم "حظر تجول" من بطولة النجمة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، محمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم على، تصميم أزياء ناهد نصر الله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان.
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