محمد رجب يروج لـمسلسله الجديد "ضربة معلم"

روج الفنان محمد رجب لمسلسله الجديد "ضربة معلم"، والذي من المقرر عرضة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ونشر "رجب" البوستر الدسمي للمسلسل، معلقاً عليه:" توكلنا على الله .. السبت 21 نوفمبر .. الساعة 8 مساءٍ على شاشة CBC ". مسلسل "ضربة معلم" من بطولة الفنان محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى. مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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