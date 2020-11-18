أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة… مايكل بي. جوردن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:19 مساءً - منذ 35 دقيقة

وقع اختيار مجلة بيبول على الممثل مايكل بي. جوردن الذي شارك في فيلم “Black Panther” ليكون “أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة”. وقال جوردن، 33 عاماً، إن اللقب منحه “شعوراً رائعاً”.

وبدأ جوردن مسيرته الفنية عندما كان طفلاً في برامج تلفزيونية وصعد بخطى ثابتة طريق الشهرة في هوليوود حتى قدم أداء متميزاً في دراما العدالة الاجتماعية “Fruitvale Station” عام 2013.

مايكل بي. جوردن

وفي عام 2015، لعب دور البطولة في فيلم الملاكمة “Creed” المكمل لسلسلة أفلام روكي وبعد ثلاث سنوات جسد شخصية الشرير إريك كيلمونجر أمام الراحل تشادويك بوسمان في فيلم “Black Panther”.

وحصد جوردن اللقب، الذي أعلن عنه في البرنامج التلفزيوني جيمي كيميل لايف، بعد المغني جون ليجند والممثل البريطاني إدريس إلبا، اللذين حصلا على اللقب في عامي 2018 و2019.