إيلون ماسك يحتل مرتبة زوكربيرغ بقائمة الأثرياء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:19 مساءً - منذ ساعتين

بعدما قفزت أسهم شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية بنسبة 13 في المئة، وذلك في أعقاب اختيارها للانضمام إلى مؤشر “ستاندرد أند بورز 500″ للشركات الأميركية الرائدة، يسير الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك” على طريق تجاوز مؤسس “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم،

وزادت ثروة ماسك الذي سجلت أسهم شركته “تسلا” ارتفاعا بمعدل 500 في المئة هذا العام، من 15 مليار إلى 117 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

ووفق مؤشر “بلومبيرغ” للمليارديرات، فإن ماسك البالغ من العمر 49 عاما لا يزال في المركز الرابع بترتيب أغنى أثرياء العالم نظرا لعدم احتساب الارتفاع المقدّر بنسبة 12 في المئة الذي سجل بالتداولات بعد إغلاق الأسواق المالية الاثنين، الأمر الذي يجعل ثروته في حدود 102 مليار دولار، بينما يحتل زوكربيرغ المرتبة الثالثة بـ106 مليار دولار.

وسترتفع ثروة ماسك الذي يمتلك 20 في المئة من أسهم “تسلا” بشكل أسرع إن حصل على مكافأة تبلغ قيمتها 55.8 مليار، وذلك في حال تمكّن من رفع قيمة شركته إلى 650 مليار دولار بحلول العام 2028.

وكان سعر سهم “تسلا” قد قفز من 409 دولارات إلى 460 دولارا في تعاملات يوم الاثنين، إثر الأنباء التي تحدثت عن دخول الشركة لمؤشر “ستاندرد أند بورز 500” في ديسمبر القادم.

وتتمتع “تسلا” بأعلى قيمة سوقية بالنسبة لشركات السيارات، إذ أنها تتقدم على “تويوتا” و”فولكس فاغن” و”جنرال موتورز”، رغم أن مركباتها لا تمثل سوى جزءا بسيطا في سوق السيارات العالمي.

وتتوقع الشركة تسليم ما يقارب نصف مليون سيارة هذا العام، وهو رقم متواضع مقارنة بتويوتا مثلا التي تنتج سنويا ما يقارب 10 ملايين مركبة، بحسب “سكاي نيوز”.