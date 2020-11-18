بالفيديو: بسمة وهبة بفستان ملطخ بعصير المانغا والفراولة في مهرجان الفضائيات العربية

بالرغم من كونها قد أجرت عملية جراحية في معدتها في لندن، وكانت الإعلامية بسمة وهبة حرصت الإعلامية بسمة وهبة، على حضور حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية. والتي ظهرت فيه بفستان أبيض أنيق أبرز مدى رشاقتها وحيويتها، وكلاسيكيتها بنفس الوقت والذي جاء تصميمه بقطعتين أضافت له بسمة حزاماً ذهبياً في الوسط.

ولكن مع الأسف، تعرضت الإعلامية بسمة إلى حادثة غير لطيفة بعد أن سقط على فستانها خليطًا من عصير الفراولة والمانجو، أثار استيائها وضيقها لتنشرعلى حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو يُظهر ما تعرضت له ملابسها، معلّقة: "مش معقول! لا إله إلا الله.. ممكن حد يقولي إيه ده؟".

وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، يوم الاثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشرة تخليدًا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.