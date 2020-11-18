أوزجان دنيز يتّهم طليقته بالاستيلاء على منزله

متابعة بتجــــــــــــرد: خلاف جديد ظهر بين الممثل التركي أوزجان دنيز وطليقته فايزة اوكتان، حيث ذكرت الصحف التركية أنّ اوكتان استولت على منزل أوزجان، ورفضت مغادرته بعد حصول الطلاق العام الماضي، واستمرت بالعيش فيه مع ابنهما، برغم طلب أوزجان منها مغادرته، لكنها رفضت، مما جعله يتقدّم بشكوى إلى المدعي العام في اسطنبول ضدها بتهمة الاستيلاء على منزله وابتزازه. ولكن النيابة رفضت النظر في القضية، لأنّ الشكوى التي تقدّم بها أوزجان ليست عقوبة جنائية، وعليه يجب أن يطالب بحقوقه في محكمة الأسرة.

وكان أوزجان وفايزة توصّلا إلى الطلاق بعد مرور 15 شهراً على زواجهما وإنجابها لطفلهما، وطالبت حينها أوكتان بتعويض قدره 15 مليون ليرة تركية.

فايزة، وبعد انتشار خبر اتهام اوزجان لها بالاستيلاء على منزله، خرجت عن صمتها ، وأصدرت بياناً نشرته في حسابها عبر “إنستغرام”، قالت فيه إنّ الابتزاز عمل يتم تنفيذه باستخدام “القوة” أو “التهديد” لممتلكات الضحية، “لكن لا يمكن اعتبار الحقوق الممنوحة لي بموجب القانون بعد الطلاق تعدّياً”.

وأضافت: “في قرار الطلاق الخاص بنا، ذكر أنه يمكنني العيش في هذا المنزل مع طفلي. كوني وقّعت على محضر الطلاق من دون أي طلب، لم تكن لدي أي طلبات وتعويضات، من سيارات وعقارات، خلافاً لما ورد في الصحافة. ومن أجل البقاء مع طفلنا، تم تقدير نفقة صغيرة ومنزل وسيارة للاستخدام فقط”.