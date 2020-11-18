فيلم جديد بانتظاركم.. “توم وجيري” يعودان في الربيع المقبل!

نقلنا لكم – بتجـــــــــرد: الحكاية الأشهر كرتونياً لم تنتهِ بعد، فهنالك جزءٌ جديد بانتظار كلّ شرائح الجمهور من الكِبار والصغار، فما الجديد في فيلم “#توم وجيري” السينمائي الآتي في عام 2021؟

طرحت شركة “وارنر برازر” المُنتِجة للنسخة الجديدة الإعلان الدعائي الأول عبر موقع “يوتيوب” ومنصات التواصل الاجتماعي، وشهدَ الإعلان تفاعلاً كبيراً نظراً للطرح المختلف في الفيلم، إذ تتشارك شخصيتا “توم” و “جيري” المشاهِد مع ممثلين حقيقيين، بالإضافة للناحية البصرية المُتقنة في الإعلان والتي تبشِّر باختلاف على صعيد الصورة النمطية للفيلم الكرتوني الشهير.

أما موعد إطلاق الفيلم، فهو في الخامس من آذار عام 2021، ويأتي من إخراج تيم ستوري، وتأليف كيفين كوستيلو وبطولة مايكل بينا وكلوي غرايس مورتينز ووكولن جوست وويليام حنا وآخرون.

وتداولَ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تُكهنات عدّة حول الجزء الجديد، حيثُ اعتاد الجمهور على مشاهدة الشخصيات المعروفة “توم” و”جيري” على أنّها غير ناطقة وتتفاعل فقط عن طريقِ أصواتٍ معينة كالصراخ والضحك والبكاء.

بينما ما زالت الصيغة مشوّشة حول إذا ما سيتحدث “توم” و “جيري” في الجزء الجديد.

وتبدأ القصة من استعانة شركةٍ لتنظيم الحفلات بـ “توم” من أجل القضاء على “جيري”، خلال حفل زفاف ضخم في أحد فنادق نيويورك الفارهة، ليتسبّب “توم” بفوضى عارمة أثناء المطاردة، وينتقل بعدها الشجار إلى خارج ردهات الفندق.

المسلسل الكرتوني الأشهر عالمياً كان بدأ عرضه عام 1940 واستمر حتى عام 1976 بما يقارب 161 حلقة، مع ملايين المشاهدات عالمياً، وعرض مستمر على شاشات التلفزيون حتى اليوم إلى جوائز أوسكار عدّة حصدها الفيلم.