بوراك دنيز لم يستطع اللحاق بجنازة والده.. وملابسه تثير السخرية: “نسي البنطلون!”

متابعة بتجــــــــــــرد: التقطت عدسات المصورين الممثل التركي الشاب بوراك دنيز، وهو خارج من النادي الرياضي، وأثار كثيراً من السخرية بسبب ملابسه، حيث ظهر وهو يرتدي جاكيت شتوي طويل مع ملابس الرياضة، فيما كان يرتدي شورتاً قصيراً، مما جعله عرضة للانتقادات اللاذعة على صوره بأنه نسي ارتداء البنطال.

دنيز الذي فقد والده الاسبوع الماضي ولم يحضر جنازته، ردّ على أسئلة الصحافة عن سبب غيابه، وما ورد من ادعاءات عن أنّ علاقتهما كانت سيئة ولم يكن بينهما تواصل، الأمر الذي نفاه بوراك قائلاً: “لم أستطيع اللحاق بالجنازة، فقط مسألة وقت لا غير. وقبل ذلك ودّعنا بعضنا وليس لدي أي مشاكل مع أبي كما كتب”.

بوراك الذي يستعد للعودة بمسلسل “مرعشلي”، تحدث عن ظروف التصوير في ظل جائحة “كورونا”، وإصابة عدد من العاملين في كثير من مواقع التصوير فقال: “نحن نتخذ الاحتياطات قدر الامكان. علينا الوثوق في التدابير المتخذة في الكواليس. يحتاج هذا القطاع إلى التطور والتقدم. لهذا السبب يتعين علينا المضي قدماً وفق استمرار الحياة”.