زوجة ماجد المصري تعلن إصابتها بكورونا.. ماذا عنه؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كتبت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”: “عملت مسحة إمبارح وطلع عندي كورونا أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت ياريت يطمن.. ادعو لي بالشفا يارب أنت الشافي المعافي”.

وفي السياق نفسه، كشف ماجد عن نتيجة مسحته وأولاده بعد إعلان زوجته عن إصابتها بفيروس كورونا، فكتب عبر حسابه في “إنستغرام”: “الحمدلله. بعد إصابة زوجتي.. عملت أنا وأولادي المسحة للتأكيد.. والحمد لله سلبية. وهنعمل مسحة تانية لمراتي وإن شاء الله خير. وربنا يشفي كل مريض”.

يُذكر أن آخر أعمال ماجد المصري كان مسلسل “الوجه الآخر”، من إخراج سميح النقاش وبطولة: نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمي، مهند حسن، دنيا المصري، أحمد خليل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، ويتناول العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير شرعية.