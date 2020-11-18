صورة لـ باريش أردوتش​ بعد الزواج تُحدث ضجة

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأ الممثل التركي باريش أردوتش متابعيه عبر تطبيق انستغرام بصورة جديدة احدثت ضجة كبيرة، وذلك في أحدث ظهور له بعد زفافه البسيط من الممثلة التركية جوبسي أوزاي
وظهر النجم التركي على عفويته باطلالة شتوية كاجوال بتيشرت ثقيلة مع جاكيت وقبعة على رأسه، وذلك خلال تواجده في مدينة كابادوكيا حيث رحلات المنطاد الشهيرة في تركيا.
ونالت الصورة اعجاب الآلاف من متابعاته اللواتي تركوا له الكثير من التعليقات وتغزلن بجماله باللحية الخفيفة والقبعة.
وكان النجم التركي نفى بشكل متكرر الأخبار التي نشرت في الصحف التركية حول حمل زوجته، مؤكداً انه في صدد التحضير لعمل جديد سيعرض على احدى المنصات الإلكترونية.
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