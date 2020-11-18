سفير الإمارات بعمان: علاقاتنا نموذج يحتذى به

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد محمد سلطان السويدي، سفير الإمارات لدى سلطنة عمان أن "العلاقات بين البلدين تمثل نموذجا يحتذى به على المستويين الخليجي والعربي".

وقال محمد سلطان السويدي، سفير الإمارات لدى سلطنة عمان: "أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالتهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ولأهلنا في السلطنة بمناسبة اليوم الوطني الـ50، وتمنياتنا للسلطنة بدوام التقدم والرفعة والازدهار".



وأضاف أن "العلاقات بين الإمارات وعمان تمثل مثالا متميزا للعلاقات بين بلدين جارين".

ولفت إلى أن "البلدين يجمع بينهما وشائج التاريخ والجغرافيا والاحترام المتبادل والتوجه المستمر إلى تطوير العلاقات في المجالات كافة، والارتفاع بها إلى ما يطمح إليه شعبا البلدين الشقيقين".

وأكد أن "العلاقات الإماراتية - العمانية تستمد قوتها من جذورها التاريخية المتأصلة، وحرص قيادتي البلدين على دفعها نحو مزيد من التطور والتقدم، واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين".

وأشار إلى أن "العلاقات الإماراتية - العمانية تقوم على روابط الدم والنسب والتاريخ المشترك، وهي في تطور مستمر وتستند إلى دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والسلطان هيثم بن طارق".

ولفت إلى أن "الزيارة التاريخية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى سلطنة عمان في عام 1991 مثلت منعطفا مهما في مسيرة التعاون بين البلدين".

وأوضح أن "معدلات النمو المتزايدة لحجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك، تترجم حالة التفاهم والترابط التي تجمع البلدين".

وبيّن أن "مستوى التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ارتفع بشكل ملحوظ من 12 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 13 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وذلك بزيادة وقدرها 4%، نتيجة لزيادة المواد المعاد تصديرها بنسبة 16% خلال الفترة من 2018 - 2019."

وأضاف أن "سلطنة عمان تحتل المرتبة الثامنة بالنسبة للشركاء التجاريين للإمارات، فيما احتلت المرتبة الرابعة بالنسبة للإمارات على مستوى الصادرات غير النفطية في عام 2019".

وتابع: "تأتي الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا، وشهد متوسط النمو زيادة خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغ 10% في ميزان التجاري".

وتشارك الإمارات سلطنة عمان احتفالاتها بيومها الوطني الـ50، الذي يوافق 18 نوفمبر/تشرين الثاني، في مشهد يعكس العلاقات الراسخة بينهما تحت شعار "عمان منا، ونحن منهم".

وتشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة احتفاء باليوبيل الذهبي والذكرى الخمسين للنهضة لسلطنة عمان التي تصادف 18 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وتتضمن الفعاليات إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة بالعلم العماني وفعاليات احتفالية في معابر الدولة البرية واستقبال الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات بالورود والهدايا التذكارية.

ويتزامن احتفال الإمارات باليوم الوطني العماني هذا العام مع استئناف التنقل عبر المنافذ البرية بين البلدين بعد توقف دام لأكثر من 8 أشهر بسبب تداعيات جائحة كورونا، وهي المنافذ التي تشهد عبور ملايين المسافرين من كلا البلدين سنويا نظرا لطبيعة العلاقات المميزة بين شعبيهما اللذين تجمعهما روابط الدم والنسب والتاريخ والعادات والتقاليد المشتركة.