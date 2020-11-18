خطاب نادر بخط أحمد زكي:" لست أطلب شيئاً سوى معاملتي بإنصاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل محبو النجم الكبير أحمد زكي اليوم بعيد ميلاده الـ71، والذي يُعد واحدًا من أهم النجوم الذين استطاعوا أن يحفروا أسماءهم في وجدان وقلوب الوطن العربي.

وتزامنًا مع هذه المناسبة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطابًا بخط يد الإمبراطور الراحل وجهه إلى مركز الشيخ زايد للتنسيق والمتابعة، بعد ما تم دعوته للحديث عن تجربته السينمائية.

فكتب "زكي"، في خطابه قائلًا: "ابدأ بتهنئة وتحية، التهنئة لرجل هو الشيخ زايد الذي أصبح على مدى خمسة وثلاثين عاماً رمزاً للعقل والحكمة والاعتدال والرجولة، وإذا كان معروفا عنا نحن العرب أننا نختلف حتى ونحن نختلف، غير أنه من المؤكد أننا جميعا مجمعون على حقيقة أن هذا الرجل بالفعل وفي أحلك الظروف لم يتوتر أو يفقد أعصابه، لم يتخل عن حكمته، كما لم تتخل عنه حكمته، اسمحوا لي كمواطن عربي وضيف أن أهنئ الشيخ زايد بعيد جلوسه الخامس والثلاثين".

وأضاف النمر الأسود في خطابه: "أما التحية فهي لكم لدعوتكم لي، لشرف التحدث معكم في مركزكم الموقر، مركز زايد للتنسيق والمتابعة، كما يشرفني أن أكون أول سينمائي عربي يعترف المركز بأهمية ما يقدمه.. أحييكم وأشكركم.. سادتي لست أجيد شيئا في حياتي سوى الوقوف أمام الكاميرا، ولا أرغب في شئ في الوجود إلا العمل من أجل تقديم فن جيد، ولست أطلب شيئاً من جميع البشر سوى معاملتي بإنصاف وإتاحة الفرصة لي لكي أعمل، فقط لكي أعمل، مرة أخرى وليست أخيراً أشكركم وأتقدم لكم بالتهنئة والتحية".

ورحل أحمد زكي عن عمر يناهز 56 عامًا نتيجة مضاعفات سرطان الرئة، الذي كان يعاني منه في أيامه الأخيرة، خلال تصويره فيلمه الأخير حليم.