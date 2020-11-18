هنا الزاهد:"مبسوطة اننا بنشتغل مع بعض يا كيلاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد كيلاني في مسلسل "حلوة الدنيا سكر".
نشرت هنا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"مبسوطة أن أحنا بنشتغل مع بعض ياكيلاني، هتشوفوا إن شاء الله حاجات هتعجبكوا، حلوة الدنيا سكر".
وتخوض الفنانة هنا الزاهد أولى بطولتها المطلقة من خلال مسلسل "حلوة الدنيا سكر" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويعتمد على حكايات منفصلة كل حكاية في 5 حلقات، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، من إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سينرجي" والمنتج كريم أبو ذكري.
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