ريهام عبد الغفور توجه رسالة لفريق عمل "ربع قيراط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة لفريق عمل حكاية "ربع قيراط"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".

ونشرت ريهام صورًا تجمعها بفريق العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" النهاردة آخر حلقة من مسلسل إلا أنا.. ربع قيراط.. مش عارفه أقول أو أوصف قد ايه استمتعت في العمل ده.. استمتعت بالشغل مع كل فرد فيه.. اللي معظمهم قابلتهم لأول مره في العمل ده، وبسرعه بقيت حاسة إن كل واحد فيهم فرد من أهلي.. عايزه أشكرهم بجد علي كل تعبهم وتصديقهم.. هيفضل ربع قيراط من أهم وأقرب الأعمال لقلبي".

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".

يشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط" عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبد الغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.