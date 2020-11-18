صورة..عمرو دياب يوجه رسالة لصديقه حمادة إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تمنى الهضبة عمرو دياب الشفاء العاجل لصديقه المنتج حمادة إسماعيل. نشر "دياب" صورة تجمعهما على متن "طائرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"حمد الله على السلامة يا صاحبي". طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة "أهي أهي" وهي دويتو يجمعه بالمطربة اليونانية إيريني بابا دوبلو. الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.

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