فيديو.. بوسي تسجل أكثر من نصف مليون مشاهدة بأغنية "أنا الدنيا"

حققت الفنانة بوسي، بأغنيتها الجديدة"أنا الدنيا"، أكثر من 500 ألف مشاهدة، وذلك في مايقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية كلمات: ملاك عادل، ألحان: مصطفى حجاج، توزيع: مصطفى حجاج، توزيع: أحمد عادل، يقول مطلعها "أنا الدنيا اللي هتوريك في عز الظهر.. أنا الدينا اللي هتخليك تحس بإنك من غير ضهر ". ضهر ". يذكر أن أحدث ظهور إعلامي لبوسي كان من خلال حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، لتحكي عن تفاصيل أزمتها الأخيرة مع والدها، وتفاصيل سفرها خارج البلاد، وحصلت الحلقة على نسبة عالية من المشاهدة.

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