برموز لأهم أعماله.. جوجل تحتفل بذكرى ميلاد أحمد زكي

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل"، بالذكرى الـ 71 للفنان أحمد زكي، بصورة فنية له جمعت أهم أعماله السينمائية، وتم وضعها كواجهة رئيسية للبحث. تضمنت الصورة، رسمة لـ زكي بطريقة الـ"بورتريه"، وحوله رموز لأهم أفلامه السينمائية، حيث تم وضع رمز للـ"الحِمار والقرد"رمز لفيلمه "أربعة في مهمة رسمية"، رمز "الكاميرا" لفيلم"اضحك الصورة تطلع حلوة"، ورمز "الكابوريا" لفيلمه"كابوريا"، ورمز "القفاز" كاراتيه"، وأخيرا رمز "التمر" لفيلمه "النمر الأسود". للـ"الحِمار والقرد"رمز لفيلمه "أربعة في مهمة رسمية"، رمز "الكاميرا" لفيلم"اضحك الصورة تطلع حلوة"، ورمز "الكابوريا" لفيلمه"كابوريا"، ورمز "القفاز" كاراتيه"، وأخيرا رمز "التمر" لفيلمه "النمر الأسود". أحمد زكي من مواليد 18 نوفمبر 1949، في مدينة الزقازيق وحصل على بكالوريوسالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 . 1949، في مدينة الزقازيق وحصل على بكالوريوسالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 . كان أول ظهور له في مسرحية حمادة ومها عام 1967 أثناء دراسته في المعهد، أول ظهور له على شاشة السينما في فيلم ولدي عام 1972 أمام الفنان فريد شوقي، وحصل على أول بطولة مطلقة في فيلم "شفيقة ومتولي" أمام الفنانة القديرة سعاد حسني 1978 .

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