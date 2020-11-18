في ذكرى ميلاده الـ 71.. أسباب وضعت أحمد زكى على خريطة المواهب العالمية

اليوم 18 نوفمبر 2020، ذكرى ميلاد أحد أهم نجوم السينما المصرية طوال تاريخها، الإمبراطور أحمد زكي، والذي ولد يوم 18 نوفمبر 1949 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وفي ذكرى ميلاد الامبرطور أحمد زكي الـ 71، وصف المخرج والكاتب عمرو سلامة، الراحل الامبراطور أحمد زكي، في سطور تحت مسمي "لماذا أحمد زكي لا يقل أهمية عن أي موهبة عالمية"، كتب "سلامة" تلك الكلمات في ذكرى وفاة الراحل العاشرة عام 2015، حيث فقدنا الامبرطور يوم 27 مارس عام 2005 .

وقال سلامة، "دانييل داي لويس وأنثوني هوبكنز وفيليب سيمور هوفمان" هؤلاء النجوم يعتبر من أهم المواهب التمثيلية في تاريخ السينما، وأستطيع بضمير مستريح أن أقارن أحمد زكي بهم وقد يكون في نفس مستواهم وأعلى لعدة أسباب.

أقرا أيضًا.. 71 عامًا على ميلاد النمر الأسود.. أحمد زكي موهبة طاغية فرضت نفسها على السينما

- أحمد زكي عمل ظابط ٣ مرات، في أفلام الباشا وزوجة رجل مهم وأرض الخوف وكل دور منهم مالوش

أي علاقة بالثاني.

- أحمد زكي مستواه لا يقل لو مخرج العمل أو السيناريو ضعيف، مهما كان مستوى الفيلم رديئ كان تمثيله في نفس مستواه.

- أحمد زكي في وقت ما كان بيعمل لهجة ثانية التمثيل بيهرب منه، حتى لو كان بيغني بيها كـ أغنية فيلم "البيه البواب" أو "كابوريا".

- أحمد زكي لما كبر ماستسهلش، كان وهو حتى في أواخر أيامه بيعمل نفس المجهود وبالعكس كان بيتطور.

- أحمد زكي لم يخلق لنفسه مساحة الراحة، دور معين أجاده فقعد يعيده علشان خايف يعمل غيره، يعني مثلا لم يحاول يعيد شخصية "كابوريا" حتى مع نجاحها التجاري الساحق.

- أحمد زكي لم يحور موهبته على حسب نوع التمثيل اللي كان موجود، بمعني تمثيله من السبعينات للألفينات نفس الجودة، لا كان يزايد ولا يدعي البساطة وقت ما كان ده

الموضة.

- أحمد زكي كان بيمثل وبيقلد شخصيات تاريخية من غير ما ييجي التقليد على حساب التمثيل، وتعُد الحركة المشهورة اللي بتخلي الممثلين الأمريكان ياخدوا أوسكار، معظم جوايز الأوسكار لأحسن ممثل بتروح للممثل الذي يقلد شخصية تاريخية معروفة بدون ما تهرب منه الشخصية أو يمثل بمستوى أقل علشان يحافظ علي التقليد.

وتابع "سلامة" في منشوره، قائلًأ: "أحمد زكي عمل كل هذه الأعمال، وأصبح ممثل في مستوى الممثلين العالميين من غير صناعة كبيرة تسند موهبته، صناعة توفرله كل السبل والظروف المناسبة زي هوليوود، اللي الممثل فيها قبل الدور بيبقى معاه مدرب تمثيل ومدرب على اللهجة و (إيجينت) ممثل له في الإتفاقات ويشير عليه الأدوار اللي مفروض يعملها.واستطرد، "أحمد زكي ماكنش بيستسهل في الفيلم الكوميدي أو التجاري، كان بيعامل الدور بنفس أهمية الدور اللي بيعمله في فيلم فني أو غير تجاري، يعني ماكنش "بينحت" المصطلح الدارج في الوسط الفني، كان بسهولة ممكن يعمل "اللي بياكل مع الناس" ويعمل بس الأفلام اللي تجيب فلوس والأدوار المبالغ فيها اللي سهل الناس تنبهر بيها، لكنه كان صادق جدا للشخصية اللي كان بيلعبها، واختتم منشوره قائلًا:" ماعرفش إيه الطريقة اللي المفروض نكرم بيها أحمد زكي دلوقتي.. غير إننا نفتكره ونقدر موهبته".