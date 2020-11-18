السبت.. مفاجأة غنائية من أصالة لجمهورها

نشرت الفنان أصالة، صورة تشويقية لعملها الغنائي الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
تضمنت الصورة الدعائية موعد طرح الأغنية 21 نوفمبر 2020، وعلقت عليها، قائلة:"بتعرفوا شو حيصير يومالسبت؟".
يذكر ان أصالة قد طرحت مؤخراً،ألبومها الخليجي الجديد"لاتستسلم"، تضمن 20 أغنية، منهم"اشتقت لك، وش كنت أقول، ما عرفت أنطق، غمض عيونك، يا مثبت،والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".
بالإضافة إلى كليب أغنية "والله وتفارقنا"، الذي حصل على أكثر من مليون ونصف مشاهدة، عبر "يوتيوب"، كلمات:العلا، ألحان:ياسر بو علي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج أيمن دزة، وحظى الفنان "نيقولا معوض"، بظهور خاص في الكليب.
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