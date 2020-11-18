مواقع التواصل تحيئ ذكرى ميلاد الأمبراطور أحمد زكي الـ 71

أحيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرى ميلاد أمبراطور السينما المصرية، أحمد زكي، الـ 71، والتي توافق 18 نوفمبر 1949، عبر حساباتهم بمواقع التواصل.

وتحل اليوم 18 نوفمبر 2020، ذكرى ميلاد أحد أهم نجوم السينما المصرية طوال تاريخها، الإمبراطور أحمد زكي، والذي ولد يوم 18 نوفمبر

1949 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

واحتفلت رسومات الشعار المبتكرة من جوجل، التي رسمها الفنان محمد مصطفى، بعيد ميلاد واحد من أشهر رجال السينما المصرية، الممثل أحمد زكي.

وقال محرك البحث الشهير جوجل عبر صفحة رسومات

الشعارات المبتكرة باللغة الإنجليزية: "عيد ميلاد سعيد أحمد زكي وشكرا لك على صنع التاريخ على الشاشة الكبيرة وخارجها".

ولقب الفنان الراحل أحمد زكي بـ "النمر الأسود" بعد دوره الفخري في فيلم الملاكمة عام 1984، وكان من أوائل الممثلين ذوي البشرة الداكنة الذين لعبوا أدوارًا رائدة في الأفلام المصرية وساعد في تغيير وجه صناعة السينما العربية إلى الأبد.