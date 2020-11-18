أغلى قصر يُعرض في مزاد… قيمته 160 مليون دولار

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القصر
سيباع قصر في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا يطلق عليه اسم “Villa Firenze” تبلغ قيمته 160 مليون دولار، في دار المزادات الشهر المقبل للمزايد الأعلى ليكون الأغلى في القائمة على الإطلاق.
يعد هذا العقار الأكبر في شمال بيفرلي هيلز، إذ يضم أكثر من 20 ألف قدم مربع من المساحة مع 13 غرفة نوم و17 مرحاضاً ومساحات شاسعة جداً وفناء خارجي يتسع 30 سيارة.
يتميّز القصر بأرضيات من الرخام والحجار والمداخل المقوسة، كما يتضمّن مسبحين وملعب تنس ومسارات مخصصة للمشي.
كان أودفار هازي، الذي هاجر إلى نيوريوك من هنغاريا منذ صغره، أحد مؤسسي صناعة تأجير الطائرات. أسس شركة “International Lease Finance” ومن ثم استحوذتها شركة التأمين “American International Group” عام 1990 مقابل 1.3 مليار دولار. وهو الرئيس التنفيذي لشركة “Air Lease”. إذ تقدر وكالة “فوربس” ثروته الصافية بـ 4 مليارات دولار.
ففي عام 2015، عرض منزل “Playa Vista Isla” المطل على المحيط في ولاية فلوريدا بمساحة 30 ألف قدم مربع مقابل 159 مليون دولار. لكن تم بيعه في المزاد العلني مقابل 42.5 مليون دولار عام 2015، بحسب “سي ان بي سي”.
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