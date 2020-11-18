تراند اليوم : بسمة وهبة ترد علي منتقدي فستانها : كفاية قر ياناس شر – إتفرج

علقت الإعلامية بسمة وهبة على الموقف المحرج الذي تعرضت له خلال حضورها لحفل مهرجان الفضائيات العربية بالأمس، موضحة أنها ذبحت فدية حتى تبعد العين عنها.

كانت بسمة نشرت فيديو لها عبر حسابها في Instagram أظهر ثيابها وقد اتسخت بالعصير بالكامل، خاصة وأن الفستان كان باللون الأبيض.

وفي تسجيل صوتي لـet بالعربي، قالت بسمة إن ما حدث ليس أمرا طبيعا، هي كانت تجلس في مكانها ووقعت عليها كل العصائر التي كان يحملها النادل.

وتابعت موضحة أن هناك أكثر من رواية قيلت لها واحدة أن هو من أوقع “الصينية” من يديه، ورواية أخرى أن هناك طاولة عليها مجموعة شباب تسببوا في وقوع “الصينية” منه، ورواية ثالثة أنها بعدما رفضت العصير قام هو بحدف “الصينية”.

وأكدت بسمة أنها استمتعت بالسهرة، وحرصت ف اليوم التالي أن تذبح فدية، لأنها تضع في بالها أن يكون ما حدث لها هو نتيجة العين والحسد.

يذكر أن بسمة وهبة سافرت إلى لندن الفترة الماضية لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.