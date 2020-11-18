تراند اليوم : فيديو: محمد رمضان نمبر 984 في المعجبات..بيقلد حركات تامر حسني القديمة

على نفس خطى تامر حسني، وولع المعجبات به، وصراخهن المستمر حينما يظهر على خشبة المسرح، وانهيارهن بين يديه، سار الفنان محمد رمضان، كأنه جان ونجم تتهافت عليه الفتيات.

وربما هي الشئ الوحيد الذي يفتقده رمضان، بعد الشهرة والمال التي حققهما في الفترة الأخيرة.

ان يكون له معجبات من الفتيات وليس من شباب المناطق العشوائية فقط.

حيث ظهر رمضان وهو يسير وسط معجبيه قبل أن تقترب منه إحدى المعجبات وتقوم باحتضانه وتنهار بالبكاء.

وفوجئ رمضان بتصرف المرأة أثناء وجوده في حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية، الإثنين.

وفور مشاهدته، انهارت الفتاة ثم ذهبت إليه واحتضنته وسط وجود عدد كبير من المشاهدين والذين لفت انتباههم هذا الموقف المفاجئ.

من جانبه، هدّأ محمد رمضان الفتاة واحتضنها وقبل رأسها، ولاقى تصرفه إشادة على مواقع التواصل من البعض، وسخرية واستنكار من الكثيرين.