تراند اليوم : بفوطة الحمام – شاهد شمس الكويتية هتوريك كل الحلويات

يبدو أن الفنانة شمس الكويتية قد ادمنت اثارة الجدل على مواقع التواصل بسبب اطلالاتها المتناقضة، حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام صورة لها مرتدية الحجاب مع قميص طويل ونظارات شمسية وعلقت “‏أنا أكثرهم بقاءً وأكثرهم تخلِّي وأنت تحدِّد من أكون معك”، وفي صورة أخرى نشرت شمس الكويتية صورة لها بروب الحمام وضعت المنشفة على شعرها، ووضعت مكياج لافت، وعلقت: “اهناك أشخاص يصافحون القلوب قبل الايادي”.

ورغم انها تثير إعجاب متابعيها بإطلالاتها المختلفة، الا ان الانتقاد يلاحقها من قبل الكثير بسبب التناقض في إطلالاتها ، والصور التي تنشرها في الحجاب ثم تنشر بعدها صور أخرى جريئة، كما طالبها البعض بعدم استخدام الحجاب كإستعراض وموضة.

وكانت شمس الكويتية قد أثارت الجدل مؤخرا بسبب تنمرها على الفنانين بسبب قضايا طلاق المشاهير التي ضجت بها مواقع التواصل مؤخرا، مبدية إستغرابها من فضح المشاكل الخاصة على مواقع التواصل، واصفة أن أغلبها عبارة عن “أفلام هندية، وضحك على عقول الناس” وليست حالات طلاق.

وأكد المتابعون أن الفنانة الكويتية كانت تقصد في كلامها النجم المصري تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل اللذين أثارا الجدل بأنباء انفصالهما، ثم تصالحهما خلال اليومين الماضيين، ونشر قصتهما على مواقع التواصل.