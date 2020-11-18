تراند اليوم : شاهد – ياسمين صبري تشعل قلبت السوشيال ميديا بأحدث ظهور

أشعلت النجمة المصرية ياسمين صبري موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد مشاركتها لجمهورها من خلال حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو عدة صور ظهرت فيها صبري بفستان أحمر ناري من الساتان طويل الى الأرض

وعمدت صبري في اطلالتها الجديدة على اسدال شعرها الطويل على كتفيها لتزيد من اطلالتها جمالاً وتألقاً

وأثنى الجمهور على اطلالة صبري وظهورها الأخير وتركوا العديد من تعليقات الغزل بفستان ياسمين وأكدو بأن فستانها الحالي أجمل من فساتينها التي هرت فيها على السجاد الأحمر الخاص بمهرجان الجونة بدورته الرابعة في وقت سابق من الشهر الفائت

والجدير بالذكر ان صبري كانت قد شاركت في بطولة مسلسل فرصة تانية في موسم رمضان 2020 وأبدت استعدادها للعب دور البطولة المطلقة على الصعيد الدرامي أو السينمائي في حال توافر عرض جيد



