تراند اليوم : الأسود يسيطر علي حياة ريم البارودي – إتفرج

نفذت الفنانة ريم البارودي جلسة تصوير حديثة لغلاف إحدى المجلات، وظهرت فيها بإطلالة بسيطة اختارت لها اللون الأسود.

وفي مقابلة مع برنامج ET بالعربي من موقع التصوير، أوضحت ريم البارودي أنها تتعاون مع فريق العمل الذي ينفذ الجلسة لأول مرة، وأشادت بمهارة المسؤولة عن المكياج دعاء رجب، وبكريم أبو السعود، المسؤول عن مظهر الشعر في الجلسة.

وقالت ريم البارودي إن أحمد عبد الله، صاحب التصميم الذي تظهر به في الصور، مصمم أزياء معروف بالإضافة إلى أنه صديقها ويعرف شخصيتها، وهو في هذه المجموعة من الصور يقدم تصميما مختلفا عن الفساتين التي يصممها عادة، وهي سعيدة جدا بالتعاون معه.

أما المصور الفوتوغرافي محمد الكشكي، فأوضح أن ريم البارودي تتميز بأنها لا تطلب الكثير من الطلبات، وهي قريبة من اتجاهاته في التصوير وتحب أسلوبه، ولهذا كان التعاون بينهما مريحا من البداية.

وعرض البرنامج فيديو يظهر الأجواء العفوية المرحة في كواليس جلسة التصوير، ظهرت فيه ريم البارودي مع فريق العمل في وصلة Lip sync على أغنية الفنان حسين الجسمي “بالبنط العريض”.