تراند اليوم : قمرين دول – شاهد أول ظهور لحفيدتي كاظم الساهر

تثير حياة المشاهير الخاصة اهتمام المتابعين ويبحث هؤلاء عن صور تجمع النجوم مع أبنائهم وربما أحفادهم. وفي هذا السياق تناقلوا عبر الحسابات الناشطة على المواقع صورة جمعت ولدي الفنان العراقي كاظم الساهر وحفيدتيه من نجله الاكبر وسام.

ولم يعرف تاريخ التقاط هذه الصورة إلا أن التعليقات ركزت على جمال الطفلتين حيث أشار الكثيرون إلى أنهما تتمتعان بملامح أجنبية.

ويشار إلى ان الفنان نشر في وقت سابق صورة له مع إحدى الطفلتين مع التعليق: “البنية” كما نشر لاحقاً صورة لابنه وسام وحفيدته سنا وكتب: “وسام وسنا”.

ويذكر أن أخباراً راجت منذ سنوات واشارت إلى انفصال وسام عن زوجته اللبنانية سارية الصواف بعد مرور 5 سنوات على زواجهما. وتجدر الإشارة إلى أن الساهر أطلق مؤخراً أغنية عنوانها “عراقنا” وهي من ألحانه وتأليف كريم العراقي وتوزيع ميشال فاضل. وهو ما أعلنه من خلال حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مشيراً إلى انها هدية يقدمها للشعب العراقي وكتب: “هدية من كاظم الساهر للشعب العراقي”.

ويشار الى ان الساهر كان قد أجل حفله الغنائي في مصر بعد جائحة كورونا وكشف عن تلحينه لأغنية جديدة من كلماته ستحمل اسم الممثلة ضمن ألبوم كتاب الحب الأخير



