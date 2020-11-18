شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ميجان ذا ستاليون تتعاون فى ألبومها الجديد Good News مع بيونسيه و sza والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون مع عدد من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، وذلك فى ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل اسم " Good News " والمقرر أن تطلقه يوم الجمعة المقبل ( 20 نوفمبر ) وهو ما تركز الآن عليه وسائل الإعلام الفنية الشهيرة.و من أبرز النجوم التى تعاونت ميجان ذا ستاليون معهم فى ألبوم " Good News " هى النجمة الشهيرة بيونسيه التى تمتلك شعبية جارفة حول العالم ، وبالتأكيد تعاون ميجان ذات الـ ( 25 عام ) مع بيونسيه سيزيد من شعبيه ذا ستاليون.

كما تعاونت ميجان ذا ستاليون فى الألبوم الذى ينتظره الملايين مع مغنى الراب الأمريكى دا بابى " da baby " ، كما تضم قائمة النجوم المتعاونين مع ذا ساليون فى ألبومها الجديد مغنى الراب ليل دورك و يانج ساج و sza .

من جهه اخرى تستعد ميجان ذا ستاليون تستعد للمشاركة فى حفل " American Music Awards " و ذلك بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة ، و هو الحفل الذى سيقام يوم 22 نوفمبر الجارى ويحضره عدد كبير من نجوم الغناء فى العالم ، و قد كشف القائمون على الحفل عن العديد من النجوم المشاركين هذا العام باستعراضات غنائية راقصة ومن أبرزهم كاتى بيرى التى تقف على خشبة المسرح لأول مرة منذ أنجابها لطفلتها الولى من خطيبها أورلاندو بلوم ، كما يشارك أيضا بالحفل شون مندس وليل بيبى و باد بانى و غيرهم .