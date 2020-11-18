شكرا لقرائتكم خبر عن ‏محمود حميدة فى ذكرى ميلاد صديقه أحمد زكى: رحمة الله على الإمبراطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمود حميدة علي إحياء ذكري ميلاد صديقه النجم الراحل أحمد زكي، التي تحل اليوم 18 نوفمبر، فهو مواليد مثل هذا اليوم عام 1949، ونشر حميدة صورتجمعه به من أحد أعمالهما وصورة أخري بلقاء جمعهما، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا :"اليوم الموافق ١٨ نوفمبر هو ذكرى ميلاد الإمبراطور ‫#أحمد_زكي.. رحمة الله عليه".



محمود حميدة



محمود حميدة وأحمد زكي

قدم الفنان الراحل العديد من الأعمال الفنية ما زالت خالدة فى أذهان المشاهدين، لعل أهمها عندما برع فى تجسيد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى فيلم "ناصر 56" الذى قال عنه: "أنا ابن الثورة وبحب عبد الناصر جدًا".

وُلد أحمد زكى فى مدينة الزقازيق، يوم 18 نوفمبر عام 1949، تخرج فى المدرسة الصناعية فى الزقازيق عام 1967، ثمّ سافر إلى القاهرة لدراسة السينما، تخرج فى معهد القاهرة للفنون المسرحية عام 1974.

بدأ مشواره نحو النجومية عندما قدم دور البطولة فى المسرحية الكوميدية "العيال كبرت" عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التليفزيونى مؤديًا دورعميد الأدب العربى طه حسين فى مسلسل الأيام.

أول أفلامه كان "أبناء الصمت" عام 1974. وفى عام 1980 كان قد مثّل ستة أفلامٍ بما فيها "الإسكندرية ليه؟" وهو من إخراج المخرج العبقرى يوسف شاهين، وتُقدّر أفلام أحمد بأكثر من 60 فيلمًا على مدار حياته.