شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور لـ توم كروز بالكمامة من كواليس Mission Impossible 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم العالمي توم كروز تصوير مشاهده في الجزء السابع من فيلم المهمة المستحيلة، "Mission Impossible" بإيطاليا، حيث رصدت عدسات المصورين في أحدث صور من كواليس الفيلم أثناء ظهوره بالكمامة، وأكد الموقع just jared على أنها من المرات القليلة الذى يظهر توم كروز بالكمامة.



توم كروز بالكمامة

وكانت عدسات المصورين قد التقطت، صور ظهور النجم العالمي توم كروز، فى كواليس تصويره أحد مشاهد فيلم الأكشن والإثارة Mission Impossible 7، وهو يرتدي بدلة سوداء اللون بجوار النجمة العالمية هايلي أتويل، التى تشاركه بطولة هذا الجزء من سلسلة الأكشن الشهيرة.



توم كروز بالكمامة

وكشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، عن كواليس المشهد الذي قام بتصوير كروز في مدينة فينيسيا الإيطالية، على جسربونتى مينتيتش الشهير يوم الجمعة الماضي، والتى ظهر فيها كروز صاحب الـ 58 عاماً وهو فى كامل أناقته كالعادة لتجسيد شخصية إيثان هانت الشهيرة، ويظهر بجوارهم طاقم العمل.



توم كروز بالكمامة فى فيلمه الجديد

ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإن عملية التصوير ستنتهي قريباً بعد المواعيد المتضاربة التي سببتها أزمة تفشي فيروس كورونا ومما ترتب عليها من اغلاق كامل لعدة دول وهو ما ساهم بشكل كبير في تعطيل عملية التصوير، وهو ما يصارع فيه المخرج كريستوفر ماكاري لإنهاء المشاهد الأخيرة من الفيلم قبل عملية الغلق المرتقبة.



كروز بالكمامة