كوينتن ترانتينو يحول" Once Upon A Time In Hollywood " لرواية..اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المخرج والمؤلف الشهير كوينتن ترانتينو صفقة جديدة كانت مفاجأة بالنسبة للكثيرين ، حيث جاءت الصفقة مع دار نشر" HarperCollins " بتقديم رواية " Once Upon A Time In Hollywood " ومن المقررأن يرى المشروع النور فى 2021 . وأشار موقع " ام ان أى " أن هذه الصفقة تنص على اصدار مخرج الأوسكار الشهير البالغ من العمر ( 57 عاما ) لكتابين منهم " Once Upon A Time In Hollywood " . وفى أبريل الماضى ألمح تارانتينو إلى احتمال تقديم رواية مبنية على الفيلم الشهير الذى احدث ضجة فور عرضه، والذى قام ببطولته اثنين من أهم نجوم هوليوود وهما براد بيت وليوناردو دى كابريو.

كوينتن ترانتينو يذكرأن أحداث فيلم Once Upon a Time in Hollywood تدورعام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، ويكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون. ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن.

