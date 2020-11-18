شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث "خيط حرير " تشتعل .. مى عز الدين تنتقم بعد حقيقة استئصال الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت أحداث مسلسل "خيط حرير" بطولة النجمة مى عز الدين، فى الحلقة التى عرضت أمس على قناة ON، حيث أوضحت الحلقة السر وراء محاولة انتقام "مسك" التى تقدم دورها - مى عز الدين، بعد تعرضها للإجهاض واسئصال الرحم، على يد نيقولا معوض- حبيبها الذى تزوجها سراً، وكانت والدته التى تقوم بدورها سوسن بدر وراء تلك الواقعة.

وحاز مسلسل "خيط حرير" على إشادات الجمهور بسبب سخونة الأحداث التي جذبت المشاهدين في أولى الحلقات، وحظي المشهد بتعليقات كثيرة من الجمهور، خاصة أن المسلسل بدأ باستحواذ مى عز الدين على الشركة التى كان يمتلكها نيقولا معوض زوجها السابق.

ويحسب لمى عز الدين، عودتها القوية للدراما مرة أخرى، حيث غابت العام الماضى عن الشاشة، وتقدم أهم أدوارها بمسلسل "خيط حرير"، مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك، حيث قدم الثنائى أغلب الأعمال الناجحة بالإضافة للمخرج إبراهيم فخر الذى تعاونت معه في 4 مسلسلات دفعة واحدة .

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عز الدين، كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل "خيط حرير" تدورأحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.