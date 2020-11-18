شكرا لقرائتكم خبر عن أول برومو لفيلم "Tom and Jerry" الجديد.. يعرض 5 مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Warner Bros. Pictures عن المقطع الدعائي الأول لفيلم "Tom and Jerry" القادم المقرر عرضه الأول في عام 2021، والتي يتم تحريك الشخصيات به بأساليب مشابهة للعرض التلفزيوني الأصلى، فيما يختلف الفيلم الجديد بوجود ممثلين حقيقيين ومجموعة تفاصيل العالم الطبيعى، وهو من إخراج تيم ستورى وتأليف كيفن كوستيلو، من المقرر عرضه فى 5 مارس عام 2021.
وتلعب به الفنانة الأمريكية الشابة كلوي جرايس موريتز دور البطولة، حيث تقدم دور مسئولة بشركة تنظيم احتفالات أستأجره فندق لتنظيم حفل زفاف، ويوجد بالفندق فأر مزعج "جيري"، ويتم تجنيد توم للمساعدة فى إزالة جيرى من المبنى قبل موعد الزفاف، والفيلم يحيى التنافس المستمر بين شخصيتين توم وجيرى منذ عقود، إضافة إلى وجود عدد من الأبطال مثل مايكل بينا وكولن جوست وجون فراي وغيرهم، وفقا لموقع "فرايتي".
وتعتبر أفلام "توم وجيري" أشهر عمل كرتوني في العالم، وبدأ عرضه من سنة 1940 حتي عام 1967 في ما يقارب 161 حلقة، وحازت السلسلة على عدة جوائز أوسكار، وتدور فكرته حول المطاردة المستمرة وغير المحسومة للقط توم ضد الفأر جيري، والذي ينجح في كل مرة في الإفلات منه وتوريطه في إطار كوميدي خيالى.
يذكر بأن مخرج أفلام الرسوم المتحركة "توم وجيري"، الأمريكي جين ديتش، قد توفي في وقت سابق من هذا العام، في العاصمة التشيكية براغ عن عمر يناهز 95 عاما.
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