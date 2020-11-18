شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يحتفل بعيد ميلاد أسطورته بيتر شمايكل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص فريق مانشستر يونايتد على الاحتفاء بحارس مرماه الأسطورى بيتر شمايكل، وذلك من خلال حساب الفريق الرسمى على موقع إنستجرام، حيث بدأ بتهنئته بعيد ميلاده، واستعرض صدة صنفها الكثيرون أنها الأفضل فى التاريخ للحارس الأسطورى.

من ناحية أخرى تقدمت إدارة نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى بعرض رسمى لوكيل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى، للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بعد انتشار أنباء عن نية السيدة العجوز فى بيع المهاجم المخضرم لتوفير قيمة راتبه.

وذكر موقع "بي بي سي" الإنجليزى أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض رسمي لضم كريستيانو رونالدو، ولكن حسب التقارير الصحفية، رفض النجم البرتغالى عرض الشياطين الحمر لكونه غير مهتم بالعودة للبريميرليج.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد كشفت، فى وقت سابق أن النجم كريستيانو رونالدو ليس لديه أى خطط لمغادرة اليوفى الصيف المقبل، كما زعمت بعض التقارير خلال الساعات الماضية.

وقالت صحيفة "أس" الاسبانية، إن انتقال كريستيانو رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد شائعة من الصعب تصديقها منذ البداية، خاصة أن رونالدو يركز بشكل كامل على الوفاء بعقده فى النادي الإيطالي الذى يستمر حتى نهاية موسم 2022.