شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد وأيتن عامر وهند صبرى يحتفلون بعيد ميلاد أحمد حلمى ومنى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبيرمن النجوم علي تهنئة الثنائي النجمين أحمد حلمي ومني زكي، بعيد ميلادهما الموافق اليوم 18 نوفمبر، حيث ولد حلمي عام 1969 ليتم عامه الـ51 اليوم، فيما ولدت مني زكي عام 1976 لتتم عامها الـ44 اليوم، ونشر النجم عمرو سعد صورة لهما، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا :" انا واحد من الملايين اللي بتحبكم..عيد ميلادكم سعيد".



عمرو سعد

فيما نشرت النجمة أيتن عامر صورة لمني وحلمي، عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، لتهنئتهما بمناسبة عيد ميلادهما، وكذلك نشرت النجمة هند صبري تهنئة خاصة لمني زكي، عبر ستوري حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"عيد ميلاد سعيد لأفضل ممثلة والصديقة المرحة مني زكي".



ايتن عامر



هند صبري

وتزوج أحمد حلمي من منى زكى في عام 2002 ولديهما 3 أبناء لى لى وسليم ويونس، وعن قصة حب أحمد حلمى لزوجته منى زكى وكيف تقدم لها، تحدث حلمى سابقا في برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس، حيث قال: "فى البداية أصبحنا أصدقاء مقربين وفى إحدى المرات اكتشفنا بالصدفة أن عيد ميلادى وعيد ميلادها فى نفس اليوم وهو ١٨ / ١١، وإننا برج العقرب وبسبب غرابة الصدفة لم تصدقنى إلا عندما رأت بطاقتى الشخصية، وكنت قد تيقنت من حبى لها ولكنى كنت لا أملك أى شيء، فكنت مترددًا أن أصارحها بحبى حتى جاء موعد سفرها لتصوير فيلم أفريكانو بجنوب أفريقيا، وكنا قد خرجنا مع أصدقائنا فى نزهة بالنيل، وقررت أنا أصارحها قبل السفر" .

وتابع، " بدأت علاقتنا تتطور خطوة خطوة، وقررت أن أتقدم لها ولكن كنت لا أملك أى شيء فطلبت أن أقابل أخوها لأن والدها كان مسافر حينها رحب أخوها جدا وطلب منى الإنتظار حتى يأتى والده من السفر، وبالفعل انتظرت وكنت فى ذلك الوقت قدمت بعض الأفلام مثل "55 إسعاف" و"رحلة حب"، وبدأوا يعرفوننى وطلب منى والدها أن تعيش فى نفس مستواها وطلب شبكة بثلاثين ألف أو أربعين على ما أتذكر وأعطانى مهلة عام، وبالفعل بدأت أنحت فى الصخر فى هذا العام وعرض على إعلان لشركة اتصالات وطلبت نفس مبلغ الشبكة ولأنهم كانوا يحتاجوننى ليستغلوا نجاح فيلم "55 إسعاف"، مع محمد سعد وافقوا على المبلغ وقررت أن أدخره للشبكة.