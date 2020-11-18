شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور: ربع قيراط من أهم وأقرب الأعمال لقلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة ريهام عبد الغفور، أن حكاية "ربع قيراط" سيظل أهم وأقرب الأعمال لقلبها، وذلك بعد أن أعلنت نهاية التصوير، حيث نشرت ريهام عبد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، صورة من نهاية التصوير، وعلقت قائلة، "النهاردة اخر حلقة من مسلسل إلا أنا ربع قيراط.. مش عارفه أقول أو أوصف قد ايه استمتعت فى العمل ده استمتعت بالشغل مع كل فرد فيه اللي معظمهم قابلتهم لأول مره فى العمل ده وبسرعة بقيت حاسة أن كل واحد فيهم فرد من أهلى عايزه أشكرهم بجد على كل تعبهم وتصديقهم .. حيفضل ربع قيراط من أهم واقرب الأعمال لقلبى"



ريهام عبد الغفور

حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.



فريق عمل ربع قيراط

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".