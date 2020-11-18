شكرا لقرائتكم خبر عن داوين جونسون وأبطال Red Notice فى أحدث صورة من كواليس الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد النجم داوين جونسون الشهير بـ ذا روك على مشارك متابعيه كواليس أحدث أعماله الفنية، حيث ظهر مؤخراً من خلال صورة جمعته مع الممثل ريان رينولدز والممثلة جال جادوت، من كواليس فيلم Red Notice الذى سيعرض قريباً على أحد المنصات، حيث بدأ فى تصويره قبل فترة بعد توقف بسبب جائحة كورونا.



ذا روك وريان رينولدز

وكان حرص النجم العالمي داوين جونسون، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة من فيلمه القادم Red Notice، نهاية الأسبوع الماضى، والمقرر عرضه على شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية العام المقبل، حيث ظهر في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو فى كامل أناقته قبل خوض عملية سرقة جديدة من التي سيقودها في العمل الجديد.

ولم تكن تلك هي الصورة الاولي التي يشاركها جونسون من كواليس فيلمه الجديد، فسبق ونشر منذ ايام صورة له وهو يرتدي ملابس باللون الاسود، في ظهور مختلف يبدو ضمن عملاء FBI.

وكان النجم العالمي دواين جونسون، الملقب بـ"ذا روك"، استعاد مرحلة الطفولة بصورة نادرة من دولاب الذكريات، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له حينما كان عمره 4 سنوات، ساخرًا من أسنانه وشعره في تلك الصورة.