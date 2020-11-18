شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعرض 11 فيلما أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن بداية عرض سلسلة من أفلام برنامج "تجريب" علي الإنترنت، ويهدف المهرجان من خلال العروض إبراز مجموعة من المواهب الصاعدة في السينما السعودية الجديدة.

برنامج عروض تجرب يمنح صناع الأفلام الحرية للخروج بأفلام لا تخضع إلى أي قيود أو أطر فنيّة، ويسمح للمبدعين منهم بإطلاق العنان لخيالهم وتصوير كل ما يريدون. لن يشعر صنّاع الأفلام المقبولين في البرنامج بأي شعور بالوحدة حيث سيجدون أنفسهم محاطين بمن يشاطرهم نفس الشغف والميول.

سيتم عرض أحد عشر فيلمًا عبر الإنترنت على مدار أسبوعين، حيث ستبدأ العروض من اليوم 18 وحتى 30 نوفمبر وسيتم إتاحة كل فيلم للعرض لمدة أسبوع واحد.

ويضم جدول العروض التالي

الأربعاء 18 نوفمبر، الخامسة مساءً – عار إخراج عبدالله البن حمضة

الأربعاء 18 نوفمبر، التاسعة مساءً - 101 طريقة عمل جوازك إخراج قمر عبدالملك

السبت 21 نوفمبر، الخامسة مساءً – صورة لا ذاتية إخراج أسعد بدوي

السبت 21 نوفمبر، التاسعة مساءً – في حضرة القمر إخراج لولوة الدهيمي

الإثنين 23 نوفمبر، الخامسة مساءً – ودقت الساعة إخراج أيمن العلي

الإثنين 23 نوفمبر، التاسعة مساءً – القاري إخراج أحمد الحساوي

الأربعاء 25 نوفمبر، الخامسة مساءً – نفور إخراج موضي الزامل

الأربعاء 25 نوفمبر، التاسعة مساءً – نفس إخراج رزان الصغير

السبت 28 نوفمبر، الخامسة مساءً – تذكرني إخراج محمد حماد

السبت 28 نوفمبر، التاسعة مساءً – لون الغروب إخراج حيدر داوود

الإثنين 30 نوفمبر، الخامسة مساءً – محطة الشمس النائمة إخراج أنهار سالم

وكان من المقرر أن ينطلق مهرجان البحر الأحمر في دورته الأولي بالفترة من 12 إلى 21 مارس 2020، ولكن تأجل انطلاقه بسبب فيروس كورونا والقيود التي تسببها، وهو ما دفع المهرجان لتقديم بعض فعالياته أونلاين للتماشي مع النهج العام الذي تتخذه المهرجانات حول العالم إلي حين عودة الحياة لطبيعتها.