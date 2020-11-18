شكرا لقرائتكم خبر عن كمال الشناوي يروى سبب خناقته مع أنور وجدى بسبب"الكرش" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفل حياة المشاهير ونجوم الزمن الجميل بالعديد من الأسرار والحكايات، التي تصل إلى أزمات أحياناً فيما بينهم، مثلما يظهر في فيديو تطرق خلاله المخرج جميل المغازي إلى عدد من تلك الحكايات، أبرزها حينما تسبب صحفي في وقيعة ما بين الفنانين الراحلين أنور وجدي وكمال الشناوي بعدما قال الأخير في مقابلة صحفية أن أنور وجدى لم يعد يصلح لدور الفتى الأول الجان لأنه تخن وكرشه قدامه.



الفنان كمال الشناوى

حيث صرح الفنان كمال الشناوى بتلك التصريحات الهجومية بسبب صحفي أخبره بأن أنور وجدي قال عنه هو ونجوم جيله من عمر الشريف وشكري سرحان أنهم بمثابة غلوة وها تنطفى الأمر الذى أغضب الشناوي وقتها ليدلي بتلك التصريحات التي وصلت لأنور وجدي الذى عاتبه فيما بعد مؤكداً أنه لم يقل أبداً هذا الكلام، ثم ذهب وضرب الصحفى الذى ادعي هذا الأمر.

كما تضمن الفيديو أموراً أخري منها تصريحات الكاتب يوسف ادريس بشأن عدم العمل مع المخرج حسن الإمام، رغم أنه مخرج الروائع المسرحية، إلا أنه أكد على أنه من غير الممكن أن يخرج له أية رواية، وتضمن الفيديو رد الإمام على تلك التصريحات، بالإضافة إلى كلام الفنان الراحل فؤاد المهندس عن سبب رفضه رواية عرضها على الأديب الراحل أنيس منصور الذى لم يعلم سبب رفضه اياها حينما تحدث في نفس الحلقة.