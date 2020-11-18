شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مالمو للسينما العربية يبدأ التحضير للدورة الـ 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان مالمو للسنيما العربية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منصة دعم الافلام الطويلة الروائية و الوثائقية في مرحلة ما بعد الانتاج للعام ٢٠٢١، ويأتي ذلك للعام السابع على التوالي، وهو المهرجان الذي تعقد دورته الحادية عشر في الفترة ما بين ٢-٧ أبريل ٢٠٢١.

تعتبر أيام مالمو لصناعة السينما (سوق ومنتدى مهرجان مالمو سابقاً) المنصة الأولى عالمياً للتعاون والإنتاج المشترك بين دول الشمال والعالم العربي، ويستقبل المهرجان طلبات التقدم حتى تاريخ ٣١ يناير ٢٠٢١ وسيتم الإعلان عن المشروعات المختارة في تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١.

منصة دعم المشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج هي صندوق دعم للمشاريع الروائية الطويلة والوثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج للمخرجين العرب او ذوي الأصول العربية، وتم إنشاء منصة بهدف دعم وتشجيع صانعي الأفلام العرب على إضفاء الطابع الاحترافي على إنتاجاتهم السينمائية وترقيتها إلى المستوى الدولي للأفلام.

سوف يتم عرض 20 دقيقة من مشروعات الأفلام المختارة والتي تكون في المراحل الأخيرة من عملية المونتاج النهائي أو جاهزة ومتاحة للتوزيع.

يتم عرض الأفلام أمام لجنة من خبراء ومختصين سينمائيين وأمام لجنة التحكيم، يتم بعدها مناقشة المشروع مع لجنة التحكيم وتقييم العرض.