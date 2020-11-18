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شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا سفيرة لعلامة تجارية شهيرة .. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا قررت أن تأخذ خطوات جديدة وهامة لكن هذه المرة ليست بالمجال الفنى لكن كسفيرة لإحدى أهم العلامات التجارية الشهيرة ، وظهرت دوا ليبا البالغة من العمر ( 25 عاما ) بعدد من الصور التى التقطتها بطريقة الـ " selfie mirror " و هى ترقص مرتديه ملابس رياضية باللون الأسود ، و كشفت دوا ليبا أنها انضمت إلى عائلة " puma " حيث أصبحت سفيرة جديدة لعلامتهم التجارية الشهيرة ، ووجهت رسالة لمعجبيها مؤكدة أنها لا تستطيع الأنظار للكشف عن التصميمات الجديدة .
من جهة أخرى كشفت دوا ليبا خلال الساعات الماضية عن انضمام FKA twigs إليها فى " STUDIO 2054 " ، و أكدت النجمة الشهيرة أنه سيكون استعراض مميز جدا .. ولا يمكن أن يفوتكم .
يذكر أن دوا ليبا أكدت مؤخرا أن مشاركة النساء فى صناعة الموسيقى ليست بالأمر السهل على الإطلاق، وخاصة فى عالم موسيقى البوب، فيكون الأمر عادة محاط بالضغوط و القلق الكامن لإثبات نفسك باستمرار للناس ، خاصة عندما "تكتب كلماتك الخاصة" ، فقالت دوا ليبا :" فبالضرورة عليكى أن تعملى بجهد أكبر لتؤخذ موهبتك على محمل الجد .. لم أكن سأجلس هناك فى الغرفة وانتظر شخصا ما يكتب أغنية لى " .
وفاجأت دوا ليبا مغنية " Levitating " بإعلانها أنها كانت تتعامل بحدة فى بعض الأحيان ، ففى إحدى المرات و خلال تصوير احدى كليباتها طلب منها المخرج ارتداء تنورة قصيرة و ذلك حتى تظهر أكثر اثارة وجاذبية إلا أن نجمة البوب البريطانية الشهيرة رفضت الفكرة تماما و خاصة بعد المح لها المخرج ان التركيز عليها بالتنورة القصيرة سيزيد ، و حسب موقع " هاربر بازار " أن دوا ليبا لم تقتنع بسهولة بأى كلمة تقال لها بعد تتمسك عادة بوجهة نظرها و تفرض شخصيتها على العمل .
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