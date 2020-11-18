عمرو سعد يهنئ منى زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان عمرو سعد الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي بعيد ميلادهما، الذي يصادف نفس اليوم، 18 نوفمبر الجاري. نشر "سعد" صورة لحلمي وزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"أنا واحد من الملايين اللي بتحبكم، عيد ميلادكم سعيد". والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد فيلم "حملة فرعون"، الذي شارك في بطولته روبي ومحمد لطفي وكان من إخراج رؤوف عبد العزيز.

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