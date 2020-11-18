فيديو| لماذا حبس أحمد زكي إيناس الدغيدي داخل السيارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ولد أحمد زكي 18 نوفمبر 1949، في مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، ودرس في المدرسة الصناعية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1973، وبعد تخرجه عمل في المسرح، وشارك في مسرحيات (مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، هاللو شلبي، اللص الشريف".

حكت المخرجة إيناس الدغيدي مع الإعلامي رامي رضوان، عن موقف أغضب الفنان أحمد زكي منها، إذ كان يصور الثنائي مشهدا في الشارع بأحد الأفلام، وكانت الدغيدي في بداية حياتها، ووقفت في وسط الشارع وقالت: "وحش يا أحمد، هعيده تاني"، فذهب زكي لها، وقال "عايزك في حاجة"، ثم دخل معها السيارة وأغلق باب السيارة عليها وقال لها: "أما أخلص الشوت هبقى أفتحلك.. وقفالي في وسط الشارع وتقوليلي وحش هنعيده"، موضحة أنها أخذت الموضوع بشكل ودي.

ومن أشهر أفلام أحمد زكي: "شفيقة ومتولي، موعد على العشاء، النمر الأسود، زوجة رجل مهم، البريء، الهروب، ناصر 56"، ورحل زكي عن عمر يناهز 56 عامًا نتيجة مضاعفات سرطان الرئة، الذي كان يعاني منه في أيامه الأخيرة، خلال تصويره فيلمه الأخير حليم.