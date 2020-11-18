شهيرة تكشف معاناتها مع السحر ومفاجأة عودتها للتمثيل مع عمرو الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
تفجر الفنانة شهيرة الليلة مفاجأة عن عودتها للتمثيل في الجزء الثاني من برنامج "واحد من الناس".
وتعرض الحلقة على قناة الحياة في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، وتواصل الفنانة الكبيرة حوار الذكريات، وتتحدث عن آخر رسالة بينها وبين محمود ياسين، وتوضح حقيقة خلافها مع الفنانة نجلاء فتحي.
وتعترف بمعاناتها من السحر لمدة عامين، وتفجر مفاجأة لأول مرة عن عودتها للتمثيل.
كما يستضيف د. عمرو الليثي نجل الفنان الراحل عمرو ياسين الذي يحكي عن آخر حوار بينه وبين والده.
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