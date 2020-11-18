فيديو| تعرف على أجر أحمد حلمي في "عبود على الحدود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاده الـ51، الموافق اليوم 18 نوفمبر الجاري.

وكشف الفنان أحمد حلمي، إنه حدثت له نقلة كبيرة في مجال السينما بفضل المخرج شريف عرفة.

وأضاف "حلمي"، في لقاء ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، عملت مع شريف عرفة في البدايات كمساعد مساعد ديكور، متابعًا: "كنا بنروح الأفلام عشان المخرج شريف عرفة".

وأكمل: "تليفون جالي من مكتب الإنتاج للمشاركة في فيلم عبود على الحدود وهو أول فيلم في حياتي، وقابلت شريف عرفة قبل مشاركتي في الفيلم، وشكر في برنامج الأطفال اللي كنت بعمله".

وتابع: "عملت اختبار قدام شريف عرفة وطلب مني أغني جانا الهوا بشكل كوميدي وعلى الفور أعطاني الدور وحصلت على 5000 جنيها أجري عن الدور".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، انتصار، عبدالرحمن أبو زهرة، سامي مغاوري، ولطفي لبيب، محمود الليثي.