محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت المطربة اللبنانية نجوى كرم الشعب المغربي بعيد الاستقلال، الموافق اليوم. كتبت "كرم" تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر":"حلو الاستقلال لشعب يستحقه وبيقدر قيمة الحرية". يذكر أن نجوى كرم، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "بعشق تفاصيلك"، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع وتسجيل طوني سابا.

كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تهنئ المغرب بـ"عيد الاستقلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.