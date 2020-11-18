نشر الهضبة عمرو دياب، صورة برفقة المنتج حمادة إسماعيل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علق دياب على الصورة، قائلاً:"حمدالله على السلامة ياصاحبي"ـ وذلك بعد خضوع إسماعيل لعملية جراحية في إحدى المستشفيات البريطانية. وذلك بعد خضوع إسماعيل لعملية جراحية في إحدى المستشفيات البريطانية. اقرأ أيضاً..قبل طرحها.. تفاصيل أغنية "الجو جميل" لـ عمرو دياب يذكر أن دياب قد طرح مؤخراً أغنية"الجو جميل"، وذلك عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة، وحصلت على صدى استماعي ناجح، وتصدرت المراكز الاولى في محركات البحث المختلفة فور صدورها، من كلمات:محمد القاياتي، ألحان:محمد يحيى، توزيع:أحمد عادل.

كانت هذه تفاصيل خبر صورة..عمرو دياب لرفيقه الفني ممدوح إسماعيل:حمد لله على السلامة ياصاحبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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