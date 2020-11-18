قيامة عثمان الحلقة 34 على atv التركية وصراع أبناء الغازي أرطغرل على الخلافة ورد فعل عثمان

قيامة عثمان الحلقة 34 مترجمة على atv التركية، نتابع معكم سلسة حلقات مسلسل عثمان بن ارطغرل الجزء الثالث والحلقة 34 التى سوف تكون من العيار الثقيل وأحداث مثيرة، حيث كان الغازي ارطغرل مابين الحياة والموت الحلقة الماضية وسوف يكتب وصيته الأخيرة ويولي رئيسا للقبيلة، كما أكد عثمان خيانة مونكه الحلقة الماضي وقد أمر والده بقطع رأسه لخيانته، نتابع معكم عبر موقعنا كاترولنيا الحلقة 34 من مسلسل قيامة عثمان مترجمة للغة العربية على موقع قصة عشق وموقع نور.عثمان بن ارطغرل الحلقة 34 على قناة atv التركية غدا الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء، حيث تعد قناة atv

التركية مالكة لكافة حقوق النشر لأغلب المسلسلات التركية المميزة التى حازت علة إعجاب الملايين بكل أنحاء العالم، حالة من القلق قد انتابن عثمان خوفا على صحة أبيه على الرغم من أخوته قد أصبحت قلقلة على خليفة والده الغازي أرطغرل ، وبعد تفكير طويل وعميق قد قرر الغازي أرطغرل بتولى عثمان رئاسة القبيلة مما ظهر استياء أبنائه جوندوز وصافجي لأختياره عثمان.

عثمان بن ارطغرل ح34 مترجمة

لقد توفي الغازي ارطغرل عقب كتابة وصيته وسوف يبدأ عثمان بتأسيس الدولة العثمانية ومحاربة نيكولاي وكيف تخلص

منه هو وجنوده، لقد استطاع عثمان أن ينتصر على مكائدهم ويحمي قبيلته من الأعداء، والجدير بالذكر أن الحلقة 34 من المؤسس عثمان يتم عرضها كل أربعاء من كل أسبوع والإعادة يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على قناة الفجر الجزائرية.

تزداد أحداث مسلسل المؤسس عثمان جذب المتابعين والأحداث المثيرة عقب وفاة الغازي أرطغرل الذي قام بتولية ابنه عثمان رئاسة القبيلة من بعده حرصا على مستقبل القبيلة، مما أثاء ذعر صافجي ويحاول أن يتدخل غوندوز للصلح بينهم وتصفية الخلاف ولكن حدث ما لم أحد يتوقعه.