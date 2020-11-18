محمود ياسين تاريخ طويل في السينما.. وشهيرة تكشف قصة حبها له

تصدر الفنان الراحل محمود ياسين محركات البحث العالمية جوجل، بعد أن كشفت زوجتة الفنانة شهيرة قصة الحب التى جمعتهم أثناء لقائهم أول مرة أمام الكاميرا فى فيلم صور ممنوعة.

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وقالت الفنانة شهيرة أثناء لقاءها مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجة واحد من الناس على على قناة الحياة:" كنت حينها فى السنة الأولى من معهد الفنون المسرحية وأثناء تصوير فيلم صورة ممنوعة حدث بيننا إعجاب وإنجذاب، وبدأت العلاقة وبعد انتهاءه من فيلم "نحن لا نزرع الشوك" عرض عليه فيلم "الخيط الرفيع" مع فاتن حمامة، فطلب منى سرعة الزواج كى يكون متفرغ تماما للفيلم.

ولد الفنان الراحل محمود ياسين في الثاني من يونيو 1941 بمدينة بورسعيد، لأب موظفا في هيئة قناة السويس، وكانوا يعيشون في فيللا ملك لشركة القناة، فلما قامت ثورة يوليو وصدرت قرارات التأميم لهيئة قناة السويس في 1956 آلت ملكيتها إلى الشعب.

دراسة الفنان محمود ياسين

سافر الفنان محمود ياسين إلى القاهرة بعد إنتهاء دراستة الثانوية ليلتحق بجامعة عين شمس وتحديدا كلية الحقوق، وتخرج فيها عام 1964، ثم التحق بالمسرح القومي، وجاء ترتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية، يعتبر الوحيد في هذه التصفيات المتخرج من كلية الحقوق، ولكن قرار التعيين لم يحدث، في الوقت نفسه تسلم من القوى العاملة قرارا بتعيينه في بورسعيد بشهادة الحقوق وهو الوحيد في دفعته الذي يعين في موطنه الأصلي، ورغم حبه لمدينته إلا أنه لم يتصور فكرة الابتعاد عن المسرح، لذلك رفض التعيين الحكومي وعمل بالتمثيل المسرحي.

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للفنان محمود ياسين تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، وتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.

زواج محمود ياسين

استطاع الفنان الراحل محمود ياسين من الزواج بالفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.

حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان)، ومن أعماله السينمائية " نحن لا نزرع الشوك ، الباطنية ، أنف وثلاث عيون " وشارك فى الأفلام العسكرية مثل " الوفاء العظيم " " والرصاصة لا تزال فى جيبى" .

وفي التلفزيون قدم عشرات المسلسلات منها " الدوامة"و"غدا تتفتح الزهور" و" مذكرات زوج" و" اللقاء الثاني" و" أخو البنات" و "اليقين" و" العصيان" و(سوق العصر) و" وعد ومش مكتوب " و" ضد التيار" و" رياح الشرق " و" أبوحنيفة النعمان " .