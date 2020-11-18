71 عامًا على ميلاد النمر الأسود.. أحمد زكي موهبة طاغية فرضت نفسها على السينما

بملامح مصرية قوية، وموهبة طاغية استطاع أن يفرض نفسة على شاشة السينما على مدار سنوات عديد، أنه الفنان أحمد زكي يحتفي به المجتمع بالذكرى الـ71 على ميلاده.

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نشأة أحمد زكي

ولد أحمد زكي في مدينة الزقازيق 18نوفمبر عام 1949، وكان الابن الوحيد لأبيه الذي توفي بعد ولادته، تزوجت أمه بعد وفاة زوجها، فربّاه جده.

دراستة أحمد زكي

حصل على الشهادة الإعدادية ثم دخل المدرسة الصناعية، حيث شجعه ناظر المدرسة الذي كان يحب المسرح، وفي حفل المدرسة تمت دعوة مجموعة من الفنانين من القاهرة، وقابلوه، ونصحوه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وأثناء دراسته بالمعهد، عمل في مسرحية "هالوا شلبي"، وتخرج من المعهد عام 1973 بتقدير امتياز.

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حقق أحمد زكي نجاحًا كبيرًا في المسرح( مدرسة المشاغبين- أولادنا في لندن- والعيال كبرت)، ولمع زكي في مسلسل "الأيام" ومسلسل "هو وهي"، وفيلم "أنا لا أكذب ولكني أتجمل"، وغيرها العديد من الأفلام التي حصل منها على جوائز عديدة.

احمد زكي والفنانة هالة فؤاد

وعلى مدار مشوارة الفنى حقق أحمد زكي العديد من الاعمال الناجحة حتى اصبح نجم مميزًا ونجم الشباك الأول، واستطاع الزواج من الممثلة الراحلة هالة فؤاد، وأنجب منها ابنه الوحيد هيثم.

بداية أحمد زكي في عالم السينما

ظهر الفنان الراحل أحمد زكي لأول مرة في مسرحية حمادة ومها عام 1967 أثناء دراسته في المعهد، وكان يقلد

الفنان، ويعتبر فيلم ولدي التى أنتج عام 1972، بداية ظهورة على شاشة السينما المصرية، وفي عام 1978 جسد أحمد زكي أول بطولة من خلال فيلم شفيقة ومتولي أمام الفنانة الراحلة سعاد حسني.

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يعد الفنان الراحل أحمد زكي ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل مئة فيلم مصري عام 1996، وله 6 أفلام في القائمة(البريء- زوجة رجل مهم- الحب فوق هضبة الهرم- إسكندرية ليه- أحلام هند وكاميليا- وأبناء الصمت).

الجوائز التى حصل عليها

حصل أحمد زكي على عدة جوائز وتكريم من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990 و مهرجان الإسكندرية عام 1989.

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وفاة أحمد زكي

توفي أحمد زكي في 27 مارس 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وكان لم ينتهي من استكمال باقي تصوير فيلم حليم الّذي كان آخر أفلامه، وتمّ عرض الفيلم بعد وفاته عام 2006.